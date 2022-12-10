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Полиция опровергла информацию о повреждении православного креста в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-oprovergla-informatsiyu-o-povrezhdenii-pravoslavnogo-kresta-v-anape
Полиция опровергла информацию о повреждении православного креста в Анапе
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

В соцсетях 10 декабря появилась информация, что вандалы сломали православный крест, установленный возле источника и купели.

На эту информацию обратили внимание полицейские Анапы.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, однако информация изложенная в видео не подтвердилась. Крест находится на том же месте что и раньше без каких либо повреждений», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту публикации информации о порче православного креста полицейские проводят проверку.

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