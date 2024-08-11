Полиция Краснодара ищет участников уличной драки в Музыкальном микрорайоне

Видео с ожесточенной схваткой неизвестных уличных бойцов в шлепанцах и стоящей возле них девушкой в шортах появилось вечером 10 августа в краснодарских Telegram-пабликах.

Инцидент произошел на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне столицы Кубани.

Полиция Краснодара заинтересовалась выложенным в соцсети видео. Правоохранители сообщили, что по факту произошедшего конфликта в Музыкальном микрорайоне города Краснодара обращений в полицию города не поступало.

Несмотря на это, инициативно назначено проведение проверки, которая должна установить все обстоятельства произошедшего, прокомментировали появившийся видеоролик в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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