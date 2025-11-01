Полиция Краснодара ищет по делу о тяжком преступлении женщину в розовых тапочках

Полиция краевого центра объявила в розыск женщину средних лет. Ее подозревают в совершении тяжкого преступления.

На вид подозреваемой можно дать 45-50 лет. Ростом она 160-165 см, волосы рыжие, стрижка — каре. Одета женщина была в черную футболку с рисунком на груди, черные штаны и розовые тапочки.

Всех, кто располагает информацией об этой женщине, просят сообщить об этом по телефонам: 8-938-485-80-09, 8-938-435-48-82 или 102, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

