Полиция Краснодара ищет мужчину, сорвавшего с машины наклейку в виде буквы Z

Инцидент произошел 3 апреля около 21:50 во дворе одного из многоквартирных домов на улице на Комарова.

Видеозапись, на которой запечатлен произошедший инцидент, опубликовали в соцсетях местные жители. По словам очевидцев, неизвестный мужчина подошел к машине местной жительницы, спустил колесо и сорвал с заднего стекла наклейку в виде буквы Z.

Полиция Краснодара уже заинтересовалась этой информацией.

«По факту инцидента на улице имени В.М. Комарова полицией города Краснодара инициировано проведение проверки. В ходе разбирательство будет установлена личность гражданина и мотивы его действий, которым дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции также добавили, что в поступке мужчины есть признаки нескольких административных правонарушений: по статье о публичных действиях, направленные на дискредитацию ВС РФ, со штрафом до 50 тыс. рублей, а также о мелком хулиганстве с наказанием до 15 суток административного ареста.

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