Полиция Краснодара ищет мужчину, пристававшего к девушкам на улицах и в ТЦ
Об агрессивном мужчине рассказали в соцсетях несколько жительниц краевой столицы.
По их словам, мужчина навязчиво пытался познакомиться, отпускал непристойные шутки, а получив отказ, начинал вести себя агрессивно, оскорблять и угрожать. Также одна из девушек, к которой он подошел на улице, рассказала, что мужчина схватил ее, закинул себе на плечо и пытался унести. Девушкам удалось заснять его на видео.
После публикаций полиция Краснодара начала проверку.
«Сотрудниками полиции по данному факту инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности кубанца», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
