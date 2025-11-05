Logo
Полиция Краснодара ищет мужчину, пристававшего к девушкам на улицах и в ТЦ

Об агрессивном мужчине рассказали в соцсетях несколько жительниц краевой столицы.

По их словам, мужчина навязчиво пытался познакомиться, отпускал непристойные шутки, а получив отказ, начинал вести себя агрессивно, оскорблять и угрожать. Также одна из девушек, к которой он подошел на улице, рассказала, что мужчина схватил ее, закинул себе на плечо и пытался унести. Девушкам удалось заснять его на видео.

После публикаций полиция Краснодара начала проверку.

«Сотрудниками полиции по данному факту инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности кубанца», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре задержали мужчину, напавшего на девушку во дворе многоэтажки.

