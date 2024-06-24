Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полиция ищет мужчин, разгромивших конный клуб в Геленджике 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-muzhchin-razgromivshih-konnyj-klub-v-gelendzhike
Полиция ищет мужчин, разгромивших конный клуб в Геленджике 
Фото t.me/gelen_kriminal

Нападение на конный клуб «Черемушки» произошло 19 июня около 22:00.

По словам очевидцев в соцсетях, несколько мужчин ворвались на территорию конного клуба. Несколько человек применили силу и окружили сторожа. В это время их сообщник разгромил все столы и лавочки, выкопал ямы возле коновязи и на манеже, снес обозначения выездкового поля, флаг Краснодарского края, сломал конкурные стойки и крестовины, развалил дровянницу. Сторожу удалось отбиться от нападавших и вызвать подкрепление.

«По факту случившегося написано заявление в правоохранительные органы. Идет проверка. По данному факту в ОМВД России по Геленджику сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: на Кубани задержали приезжего, наехавшего на мужчину и угрожавшего журналистам.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях