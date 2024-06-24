Полиция ищет мужчин, разгромивших конный клуб в Геленджике 

Нападение на конный клуб «Черемушки» произошло 19 июня около 22:00.

По словам очевидцев в соцсетях, несколько мужчин ворвались на территорию конного клуба. Несколько человек применили силу и окружили сторожа. В это время их сообщник разгромил все столы и лавочки, выкопал ямы возле коновязи и на манеже, снес обозначения выездкового поля, флаг Краснодарского края, сломал конкурные стойки и крестовины, развалил дровянницу. Сторожу удалось отбиться от нападавших и вызвать подкрепление.

«По факту случившегося написано заявление в правоохранительные органы. Идет проверка. По данному факту в ОМВД России по Геленджику сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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