Полицейский разбился насмерть на мотоцикле в Сочи
Происшествия
01.08.2023 08:16
Смертельная авария произошла 31 июля около 3:00.
По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал на мотоцикле и допустил его опрокидывание.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Дополнительно установлено, что транспортным средством управлял сотрудник полка ПДПС ГИБДД УВД по Сочи. По данному факту назначено проведение проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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