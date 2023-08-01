Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полицейский разбился насмерть на мотоцикле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-razbilsya-nasmert-na-mototsikle-v-sochi
Полицейский разбился насмерть на мотоцикле в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 31 июля около 3:00.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал на мотоцикле и допустил его опрокидывание.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Дополнительно установлено, что транспортным средством управлял сотрудник полка ПДПС ГИБДД УВД по Сочи. По данному факту назначено проведение проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Кубани насмерть сбил мотоциклиста в Ставрополе.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 августа
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Топ-5 самых полезных соков
Топ-5 самых полезных соков
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях