Полицейские спасли женщину из задымленного дома в Отрадненском районе

Сотрудники полиции Отрадненского района заметили задымление в ходе патрулирования.

Лейтенант полиции Олег Кондратов, сержанты Владислав Капланян и Вероника Ткаченко во время несения службы заметили дым у частного дома. Правоохранители вызвали к месту возгорания сотрудников МЧС и скорую, а после отправились на помощь в горящее здание. Внутри они увидели лежащую на полу без сознания 38-летнюю владелицу жилья. Сотрудники вытащили ее на безопасное расстояние, оказали доврачебную помощь, а после передали прибывшим медикам.

В результате сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников ППС жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сириусе полицейский спас задыхающегося водителя «Газели». Он помог гражданину пересесть в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами оперативно доставил его в приемное отделение Краевой больницы № 4.

Подпишись, здесь всегда интересно.