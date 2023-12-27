Полицейские спасли прятавшуюся под служебным автомобилем сову в Сочи
Происшествия
27.12.2023 11:49
Ослабленную и сильно промокшую птицу правоохранители забрали в свой кабинет.
Там ее согрели, покормили, напоили теплой водой и при помощи заместителя председателя Общественного совета при УВД по Сочи Виктора Комиссаренко передали специалистам зоопарка санатория «Октябрьский».
Теперь сова разновидности сплюшка под наблюдением ветеринаров, специализирующихся на лечении и уходе за дикими и экзотическими животными, сообщает «Полиция Сочи» в Telegram.
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