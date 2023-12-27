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Полицейские спасли прятавшуюся под служебным автомобилем сову в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-spasli-pryatavshuyusya-pod-sluzhebnym-avtomobilem-sovu-v-sochi
Видео t.me/police_sochi

Ослабленную и сильно промокшую птицу правоохранители забрали в свой кабинет.

Там ее согрели, покормили, напоили теплой водой и при помощи заместителя председателя Общественного совета при УВД по Сочи Виктора Комиссаренко передали специалистам зоопарка санатория «Октябрьский».

Теперь сова разновидности сплюшка под наблюдением ветеринаров, специализирующихся на лечении и уходе за дикими и экзотическими животными, сообщает «Полиция Сочи» в Telegram.

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