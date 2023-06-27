Полицейские провели рейды по внедорожникам в рамках операции «Джипинг» в Сочи

В рамках операции «Курорт – 2023» сотрудники полиции вместе с инспекторами Сочинского национального парка проверили популярные среди любителей внедорожных развлечений маршруты.

В ходе рейдов полицейские оценили техническое состояние транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, наличие необходимой документации, а также соблюдение водителями требований ПДД. Кроме того, госавтоинспекторы провели беседы с автовладельцами и пассажирами о безопасном поведении на дороге, необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Также прошла проверка путевой документации, а также законности внесения изменений в конструкцию автомобиля. В отношении водителей внедорожников составлено 24 протокола об административных правонарушениях, из которых 7 — за эксплуатацию технически неисправных транспортных средств, 7 — за нарушение правил перевозки пассажиров, 4 — за нарушение правил перевозки детей, а также 6 проколов за другие нарушения ПДД. Инспекторы Сочинского национального парка составили четыре протокола за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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