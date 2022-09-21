Полицейские нашли в машине жителя Краснодара полкило мефедрона

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина вез в своем автомобиле крупную партию синтетического наркотика. Краснодарца задержали на трассе в районе станицы Марьянской. В салоне машины полицейские обнаружили более 500 г мефедрона. Установлено, что подозреваемый купил запрещенное вещество в интернете.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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