Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полицейские нашли в машине жителя Краснодара полкило мефедрона

Происшествия
21.09.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-nashli-v-mashine-zhitelya-krasnodara-polkilo-mefedrona
Полицейские нашли в машине жителя Краснодара полкило мефедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина вез в своем автомобиле крупную партию синтетического наркотика. Краснодарца задержали на трассе в районе станицы Марьянской. В салоне машины полицейские обнаружили более 500 г мефедрона. Установлено, что подозреваемый купил запрещенное вещество в интернете.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре у 37-летнего приезжего изъяли более 2,5 кг мефедрона.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
  3. В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
  4. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  5. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  6. В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях