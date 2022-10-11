Политолог Геннадий Подлесный: они ожидали, что мост выйдет из строя минимум на несколько месяцев

Видео канала «Кубань 24»

Новые кадры с места теракта появились в сети. На поврежденном участке железной дороги еще видны оплавленные тележки и обугленные цистерны с горючим от пострадавшего состава. Сейчас на месте работают специалисты.

По уцелевшим ж/д путям уже курсируют поезда, а на трассе обвалился только один пролет. Движение транспорта было восстановлено в тот же день, когда прогремел взрыв. Не на такой эффект рассчитывали организаторы теракта.

«Они ожидали, что мост рухнет, остановится движение, что как минимум несколько месяцев, а может и полгода мы не сможем его восстановить. И вот это будет удар не только по престижу России, но и по нашей группировке войск, которая находится на территории соприкосновения с украинскими войсками», — сказал директор Центра прикладной социологии и политологии Краснодара Геннадий Подлесный.

Но, как оказалось, запас прочности Крымского моста рассчитан на землетрясение в 9 баллов. Восстановлением сейчас занимаются полторы сотни человек, ремонт идет в круглосуточном режиме.