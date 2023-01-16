Поликлинику-долгострой на Гидрострое в Краснодаре сдадут до конца 2023 года

Медучреждение для детей возводят на улице Писателя Знаменского на месте недостроя Минобороны РФ.

Сейчас готовность здания будущей поликлиники превышает 30%. Строительство планируют завершить до конца 2023 года, сообщает «РБК-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поликлинику Минобороны начали строить еще в 2006 году. Через четыре года работы остановились, и объект «заморозили». После чего мэрия Краснодара через суд получила объект в муниципальную собственность и решила построить там детское медучреждение.

Работы вновь стартовали летом 2022 года. Конструкции прежней постройки пришлось полностью разобрать. Новая четырехэтажная поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену.