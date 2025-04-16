Покрасовавшийся перед публикой водитель BMW надрифтил на три штрафа в Краснодаре

О правонарушении, совершенном на улице Кубанская набережная, узнали сотрудники Госавтоинспекции краевой столицы во время патрулирования улиц.

Правоохранители заметили на асфальте и дорожной разметке следы автомобильных шин. Нарушителя нашли по камерам, им оказался 21-летний водитель BMW. На записи видно, как парень за рулем «немца» без номеров выехал на встречную полосу в запрещенном месте и, дрифтуя, повредил разметку дороги.

На видео также попал 20-летний водитель Exeed, который перевозил человека в открытом багажнике и совершил остановку на пешеходном переходе.

В отношении водителя BMW составлены материалы по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», по ст.12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог», по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

На водителя «китайца» завели материалы по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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