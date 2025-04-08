Похищенный асфальтобетонный завод за 81 млн рублей вернули государству в Сочи

Прокуратура Сочи проверила законность отчуждения государственного завода, учредителем которого являлся департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Во время проверки установили, что в октябре 2019 года руководитель ГУП «Дагомысское ДРСУ» поручил произвести оценку асфальтобетонного завода по заниженной более чем в 100 раз стоимости. Целью этого было уклонение от обязательной процедуры согласования крупной сделки с учредителем завода и беспрепятственного отчуждения являющегося государственной собственностью имущества.

Предприятие и подконтрольная его директору организация заключили фиктивный договор купли-продажи. Асфальтобетонный завод реальной стоимостью более 81 млн рублей продали за 800 тыс. рублей и вывез за пределы Сочи.

По данному факту следственный орган возбудил и расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура направила в арбитражный суд иск о признании недействительным договор купли-продажи завода, а сделку — недействительной. Арбитражный суд Краснодарского края требования прокурора удовлетворил. В настоящее время имущественный комплекс завода вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: прокуратура требует вернуть государству спортбазу «Спартак» в Краснодаре. Речь идет о трех участках земли общей площадью порядка 3 га, предназначенных для эксплуатации спортивных объектов, в том числе и гребной базы на берегу старого русла реки Кубань в районе улиц Старокубанской и Бургазской, и 19 объектах недвижимости.

В числе этих объектов здание спорткомплекса на улице Постовой улице, 40 площадью 2,7 тыс. кв. м, а также административное здание на улице Старокубанской, две гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, несколько мастерских, эллингов-складов и гаражей.

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