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Поезд Таганрог — Новороссийск начнет останавливаться на станции Северской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poezd-taganrog-novorossijsk-nachnet-ostanavlivatsya-na-stantsii-severskoj?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Поезд Таганрог — Новороссийск начнет останавливаться на станции Северской
Фото пресс-службы «Кубань Экспресс-Пригород»

С 18 июня для пассажирского поезда №805/806 сообщением Таганрог — Новороссийск вводят дополнительную остановку на станции Северская.

Утренняя «Ласточка», которая следует в Новороссийск, будет останавливаться на станции Северской в 11:00.

Вечерний поезд в сторону Краснодара, Ростова-на-Дону и Таганрога будет делать остановку в Северской в 18:29, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

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