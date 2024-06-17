Поезд Таганрог — Новороссийск начнет останавливаться на станции Северской
Общество
17.06.2024 18:45
С 18 июня для пассажирского поезда №805/806 сообщением Таганрог — Новороссийск вводят дополнительную остановку на станции Северская.
Утренняя «Ласточка», которая следует в Новороссийск, будет останавливаться на станции Северской в 11:00.
Вечерний поезд в сторону Краснодара, Ростова-на-Дону и Таганрога будет делать остановку в Северской в 18:29, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.
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