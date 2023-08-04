Поэты и битбоксеры выступят на уличной сцене Арбата в Краснодаре

Власти краевой столицы подготовили программу мероприятий для горожан на ближайшие выходные.

В субботу, 5 августа помимо привычных мастеров-ремесленников и художников, на Арбате пройдут выступления на уличной сцене, которую установят на улице Чапаева между Красной и Рашпилевской.

«Мы начали получать заявки от жителей города с просьбой дать возможность продемонстрировать свои таланты на краснодарском Арбате. Мы поддерживаем любую инициативу и даем шанс заявить о себе», — рассказал глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Он добавил, что в эту субботу на Арбате выступят битбоксеры. В этот же день в 19:00 на Чапаева, 86 участники поэтического клуба «Птицы» представят авторские произведения.

Два квартала улицы Чапаева между Красноармейской и Рашпилевской после реконструкции делают пешеходными с 20:00 пятницы до конца воскресенья, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выступить на краснодарском Арбате можно после заполнения «анкеты творца». С ее помощью организаторы мероприятий получат необходимые данные об артистах, смогут с ними связаться и обсудить все вопросы.