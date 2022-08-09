Подросток из поселка Мостовского установил мировой рекорд по погружению в горное озеро

Видео канала «Кубань 24»

Кубанский 11-летний дайвер установил мировой рекорд по высокогорному подводному погружению в паре с 8-летним товарищем из Москвы. Опасный заплыв на глубину 8 м в озере Шобайдак контролировали отцы мальчиков, руководители дайвинг-клубов.

Погружение ребят происходило в горах Карачаево-Черкесии на высоте 2 тыс. 930 м.

— В таких условиях экспедиция погружается впервые в мире, у них нет даже конкурентов. То есть ни один ребенок в мире не погружался на такой высоте.

Достижение зафиксировала специальная комиссия с соблюдением всех правил. Затем эстафету приняли взрослые. Задача дайверов — замерить глубину озера до сантиметра, исследовать его флору и фауну.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские дайверы установили мировой рекорд погружения в горной реке.