Подопечный доктора Лизы Сергей Апресян получил ключи от новой квартиры в Сочи

Подопечный доктора Лизы Сергей Апресян получил ключи от новой квартиры в Сочи

В июне года депутат горсобрания Сочи Анна Невзорова вручила семье Апресян сертификат на квартиру. В октябре в квартире завершили ремонт, оборудовали мебелью и техникой.

Сергей Апресян — ребенок Донбасса. В 12 лет он в результате минно-взрывной травмы лишился руки и ноги. Кроме того, осколками ему повредило глаза. Елизавета Глинка вывезла мальчика бортом МЧС в Москву, где ему оказали необходимую помощь. После этого семь лет Сергей вместе с мамой жил в Доме милосердия.

«Перед нашей командой встала задача выполнить ремонт в соответствии с потребностями Сергея. Для этого к каждой детали необходимо было подойти с особой ответственностью. Мы желаем Сереже с мамой поскорее забыть навсегда о пережитой трагедии», — цитирует Невзорову пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергею Апресяну подарили квартиру в новом жилом комплексе «Сочи Парк» в Хостинском районе.