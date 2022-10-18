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Подопечный доктора Лизы Сергей Апресян получил ключи от новой квартиры в Сочи

Общество
18.10.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/podopechnyj-doktora-lizy-sergej-apresyan-poluchil-klyuchi-ot-novoj-kvartiry-v-sochi
Подопечный доктора Лизы Сергей Апресян получил ключи от новой квартиры в Сочи
Подопечный доктора Лизы Сергей Апресян получил ключи от новой квартиры в Сочи

В июне года депутат горсобрания Сочи Анна Невзорова вручила семье Апресян сертификат на квартиру. В октябре в квартире завершили ремонт, оборудовали мебелью и техникой.

Сергей Апресян — ребенок Донбасса. В 12 лет он в результате минно-взрывной травмы лишился руки и ноги. Кроме того, осколками ему повредило глаза. Елизавета Глинка вывезла мальчика бортом МЧС в Москву, где ему оказали необходимую помощь. После этого семь лет Сергей вместе с мамой жил в Доме милосердия.

«Перед нашей командой встала задача выполнить ремонт в соответствии с потребностями Сергея. Для этого к каждой детали необходимо было подойти с особой ответственностью. Мы желаем Сереже с мамой поскорее забыть навсегда о пережитой трагедии», — цитирует Невзорову пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергею Апресяну подарили квартиру в новом жилом комплексе «Сочи Парк» в Хостинском районе.

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