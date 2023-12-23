Поднялся уровень рек возле станицы Пятигорской и поселка Мирного в Горячем Ключе

Уровень рек в районе Горячего Ключа и Безымянного сельского округа заметно поднялся 24 декабря из-за продолжающейся непогоды.

В частности, в станице Пятигорской и поселке Мирном задействована система оповещения населения. При необходимости сирены включат и в Горячем Ключе.

Сигнал сирены предупреждает о возможной опасности и призывает к бдительности. Спасатели находятся на территории, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Специалисты уточнили, что красный график 5Д показывает некорректную информацию, так как к нему течением прибилось дерево. Вода находится в русле.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам: 112 или 8(8615) 93-60-08.