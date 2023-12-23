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Поднялся уровень рек возле станицы Пятигорской и поселка Мирного в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podnyalsya-uroven-rek-vozle-stanitsy-pyatigorskoj-i-poselka-mirnogo-v-goryachem-klyuche
Поднялся уровень рек возле станицы Пятигорской и поселка Мирного в Горячем Ключе
Фото t.me/adm_gorkluch

Уровень рек в районе Горячего Ключа и Безымянного сельского округа заметно поднялся 24 декабря из-за продолжающейся непогоды.

В частности, в станице Пятигорской и поселке Мирном задействована система оповещения населения. При необходимости сирены включат и в Горячем Ключе.

Сигнал сирены предупреждает о возможной опасности и призывает к бдительности. Спасатели находятся на территории, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Специалисты уточнили, что красный график 5Д показывает некорректную информацию, так как к нему течением прибилось дерево. Вода находится в русле.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам: 112 или 8(8615) 93-60-08.

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