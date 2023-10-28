Подлодка «Краснодар» отправится на ремонт из Средиземного моря в Кронштадт

«Краснодар» выйдет из состава постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море и совершит переход в Балтийское.

После межфлотского перехода на Балтику подводная лодка «Краснодар» встанет на плановый ремонт на Кронштадтском морском заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Ожидается, что ремонт подлодки «Краснодар» начнется в конце ноября, уточнил собеседник агентства.

В последний раз подводная лодка «Краснодар» была на ремонте на КМОЛЗ в 2020 году после выполнения боевых задач. Сейчас на Кронштадтском морском заводе планово ремонтируют подлодку «Новороссийск». Планируется завершить работы в апреле 2024 года.

«Краснодар» — подлодка проекта 636.3, построенная на Адмиралтейских верфях. Субмарина носит крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

«Новороссийск» — первая подлодка в серии 636.3.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с весны 2019 года подлодка находилась в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения ВМФ. Позже она прошла через Гибралтар в Атлантический океан, мимо Европы. Вышла через Ла-Манш в Северное море, а затем в Балтику на ремонт. После чего вернулась в Россию.

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