Улицу Есенина в Музыкальном микрорайоне готовят к ремонту в Краснодаре

В краевой столице приступили к первому этапу реконструкции улицы им. Есенина. Об этом рассказал глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих.

Он уточнил, что работы проводят на участке от улицы Солнечной до Гомельской, включая реконструкцию Кухаренко (от улицы Есенина до Шолохова), — в рамках краевой программы комплексного развития дорожно-транспортной сети, принятой по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Так, сейчас идет расчистка улицы Есенина — специалисты убирают поросль и сухую траву, а здоровые растения пересаживают и переносят на контейнерные площадки.

После реконструкции это будет современная автомагистраль с несколькими полосами движения, тротуарами, велосипедной дорожкой, светофорами, освещением, а также новыми сетями ливневой канализации. Завершить все работы планируют в 2026-2027 годах.

Параллельно в микрорайоне проводят грейдирование улиц Мусоргского, Дунаевского, Прокофьева, Шаляпина, Алмазной, Ангарской, Адлерской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт дорог в Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют начать весной. В планах — грейдирование улиц и ямочный ремонт.

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