Подъемники и трассы на горнолыжных курортах Сочи временно закрыли из-за ливня

В горном кластере Сочи 18 марта идет сильный дождь с грозой и усилением ветра до 12 м/с. Кроме того, ухудшится видимость.

Как сообщили в официальный Telegram-канале Горного курорта Роза Хутор, в 9:12 по погодным условиям приостановили свою работу все подъемники и трассы курорта. В том числе приостановили проведение прогулок до Пика и смотровой площадки Роза Пик.

Курорт Красная Поляна сообщил о том, что в связи с грозовым фронтом все трассы курорта сегодня закрыты. Вечернее катание также отменили. С 8:20 на курорте закрыли восемь канатных дорог до улучшения погодных условий, сообщает Telegram-канал курорта Красная Поляна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи продлили до 20 марта.

Читайте также: горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до середины апреля.