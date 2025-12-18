Подарок городу от ВТБ — установка новогодней елки в центре Краснодара

Erid: 2VSb5wXLDyB

В преддверии Нового Года в краевом центре на улице Красной, 118 установили новогоднюю красавицу от банка ВТБ.





19-метровую ель украсили 64 световых полусферы с логотипами банка, 1000 шаров и больше 2 тысяч метров гирлянды. Основание символа праздника декорировано с отсылкой к общероссийской кампании банка под слоганом «Новогодничайте».

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин:

«Мы рады внести свой вклад в новогоднее преображение города. Праздничная елка — это подарок жителям Краснодара от банка ВТБ. Теперь у Краснодарцев есть еще еще одна локация, где можно ощутить волшебство праздника и новогоднее настроение. С наступающим, друзья!»

Елка будет радовать жителей и гостей города все январские праздники.

Основным решением кампании выбраны вязаные элементы: теплый синий шарф, еловые ветки и вязаные персонажи. Цель такого дизайна — передать каждому жителю и гостю города атмосферу тепла, уюта и предстоящего новогоднего чуда. Ель можно увидеть не только в краевой столице, ВТБ установил новогоднюю елку и в Геленджике. На набережной города-курорта по адресу: Садовая, 1. «Новогодничайте» с ВТБ!»

Реклама. ПАО ВТБ.

