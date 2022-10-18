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Под завалами найдено тело: число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 14

Происшествия
18.10.2022 15:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-zavalami-najdeno-telo-chislo-pogibshih-pri-krushenii-su-34-v-ejske-vyroslo-do-14
Под завалами найдено тело: число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 14
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 18 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани рассказал, что на месте трагедии спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего.

«Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: из Ейска в ККБ № 1 в Краснодар госпитализировали четверых пострадавших. В настоящее время в ЦРБ Ейска находятся 15 пострадавших. В их числе дети и беременные женщины.

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