Под новую развязку Адлер — Красная Поляна изымут участок площадью 1 тыс. кв. м

Распоряжение об изъятии в государственную собственность участка земли в Сочи и объектов недвижимости на нем для строительства дороги «Обход Адлера» опубликовано на сайте Росавтодора.

Речь идет о строительстве первого этапа транспортной развязки с ФАД А-149 Адлер — Красная Поляна. Согласно документу, в госсобственность изымут участок на улице Ивановской в селе Высоком. Его общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м. Изъять у владельцев планируют 1 тыс. кв. м, а также два объекта незавершенного строительства площадью 295,4 кв. м каждый.

Правообладателям изымаемого участка и недвижимости направят письма с уведомлением. Также уведомят территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Назначение участка земли изменят на категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и т. д. О выплате компенсаций владельцам земли информации не сообщали, пишет РБК-Краснодар.

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