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Под Новороссийском археологи раскопали античную башню

Культура
14.08.2022 10:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-arheologi-raskopali-antichnuyu-bashnyu
Под Новороссийском археологи раскопали античную башню
Фото издания "Новороссийский Рабочий"

Башня находится в селе Абрау-Дюрсо рядом с усадьбой «Круглое озеро». Она включена в один из туристических маршрутов местного Центра винного туризма.

По словам специалистов, башню построили из местного камня — известняка и песчаника. Скорее всего, его добывали из карьера, который расположен рядом. Часть кладки античной башни отлично сохранилась до нашего времени. Камни скреплены между собой конским навозом.

«В назначении башни можно не сомневаться: это сигнальное либо оборонительное сооружение, которые традиционно строили люди, жившие здесь пару тысячелетий назад. Подобные строения ставили на возвышенности. И здесь она находится на перевале – с севера озеро Абрау, на юге – Черное море. С такой башни можно было контролировать навигацию, подавать сигналы судам. Возможно, она выполняла функцию маяка», — рассказал археолог Алексей Малышев.

Он отметил, что в горах Новороссийска в древности была целая система сигнальных башен. Ученым известно как минимум о 20 подобных сооружениях.

Археолог также отметил, что на месте башни недавно поработали грабители. Они уничтожили культурный слой и вероятно нашли артефакты. Археологи пока не обнаружили ничего ценного во время раскопок античной башни, сообщает «Новороссийский Рабочий».

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