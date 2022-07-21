Под Краснодаром пьяный мужчина после удара знакомого упал, стукнулся затылком и умер

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Адыгее расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Подозреваемый — 34-летний житель поселка Яблоновского.

По версии следствия, двое мужчин в начале лета пили во дворе многоэтажки поселка Яблоновского и поругались. Один — ударил товарища кулаком по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал, ударившись затылком о землю. Через несколько дней после этого потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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