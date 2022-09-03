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Под Горячим Ключом образовалась 8-километровая пробка на дороге к морю

Общество
03.09.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-goryachim-klyuchom-obrazovalas-8-kilometrovaya-probka-na-doroge-k-moryu
Под Горячим Ключом образовалась 8-километровая пробка на дороге к морю
Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Утром 3 сентября автовладельцы пожаловались на затор в несколько километров на федеральной трассе М-4 под Горячим Ключом. К удивлению водителей, пробка не стала меньше и к обеду.

Водители сообщают о заторах перед перевалом, на развилке Ярославского, в районе Пенсионного фонда и в самом городе.

— Метр едем, два стоим.

— Детей в школу сдали, поехали отмечать.

— Самые хитрые решили рвануть на море после 1 сентября, но хитрых оказалось очень много…

Пробки на этом участке трассы фиксируют с начала курортного сезона. Особенно ситуация осложняется в выходные. Свой «вклад» в образование многокилометровых заторов вносят и «обочечники», которые спешат попасть на море быстрее остальных.

Читайте также: в Краснодарском крае на трассе к морю зафиксировали рекордную пробку длиной 27 км.

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