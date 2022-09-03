Под Горячим Ключом образовалась 8-километровая пробка на дороге к морю
Общество
03.09.2022 13:06
Утром 3 сентября автовладельцы пожаловались на затор в несколько километров на федеральной трассе М-4 под Горячим Ключом. К удивлению водителей, пробка не стала меньше и к обеду.
Водители сообщают о заторах перед перевалом, на развилке Ярославского, в районе Пенсионного фонда и в самом городе.
— Метр едем, два стоим.
— Детей в школу сдали, поехали отмечать.
— Самые хитрые решили рвануть на море после 1 сентября, но хитрых оказалось очень много…
Пробки на этом участке трассы фиксируют с начала курортного сезона. Особенно ситуация осложняется в выходные. Свой «вклад» в образование многокилометровых заторов вносят и «обочечники», которые спешат попасть на море быстрее остальных.
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