Под Геленджиком спилили 32 дерева и 2 пицундские сосны для расчистки места под гостиницу
О вырубке деревьев в селе Дивноморское в сентябре сообщили местные жители.
По данным муниципального центра управления, в селе Дивноморское планируют построить рекреационно-оздоровительный комплекс. Территорию гостиницы оборудуют площадками для пляжного волейбола.
«До того, как начались работы, застройщик получил в управлении ЖКХ администрации Геленджика порубочные билеты на 32 дерева и 9 кустарников. За подписью заместителя руководителя Росприроднадзора Ю.А. Акиньшина выдано разрешение на удаление 2 пицундских сосен из-за их неудовлетворительного состояния», — сообщает МЦУ Геленджика в Telegram-канале.
За вырубку деревцев застройщик заплатил компенсацию в размере 1 млн 440 тыс. рублей. Эти средства направят на озеленение округа, добавили в ведомстве.
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