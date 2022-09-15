Под Геленджиком спилили 32 дерева и 2 пицундские сосны для расчистки места под гостиницу

Под Геленджиком спилили 32 дерева и 2 пицундские сосны для расчистки места под гостиницу

О вырубке деревьев в селе Дивноморское в сентябре сообщили местные жители.

По данным муниципального центра управления, в селе Дивноморское планируют построить рекреационно-оздоровительный комплекс. Территорию гостиницы оборудуют площадками для пляжного волейбола.

«До того, как начались работы, застройщик получил в управлении ЖКХ администрации Геленджика порубочные билеты на 32 дерева и 9 кустарников. За подписью заместителя руководителя Росприроднадзора Ю.А. Акиньшина выдано разрешение на удаление 2 пицундских сосен из-за их неудовлетворительного состояния», — сообщает МЦУ Геленджика в Telegram-канале.

За вырубку деревцев застройщик заплатил компенсацию в размере 1 млн 440 тыс. рублей. Эти средства направят на озеленение округа, добавили в ведомстве.

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