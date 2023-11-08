Под Анапой впервые нашли краснокнижных пединуса, кривошпора и ленточницу

В границах природного парка «Анапская пересыпь» провели изучение насекомых, обитающих на особо охраняемой природной территории в урочище «Витязевская пересыпь».

Специалисты ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» на протяжении нескольких месяцев наблюдали за растениями, беспозвоночными, птицами, рептилиями, дневными и ночными хищными и фитофильными насекомыми.

Установили, что на территории урочища обитают 14 охраняемых представителей насекомых, 5 видов птиц и 2 вида рептилий. Впервые нашли популяции редких и малоизвестных обитателей — это пединус кавказский, кривошпор западный, шпорник бэтийский и ленточница желтобрюхая.

Специалисты продолжают изучать найденных насекомых, рептилий и птиц, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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