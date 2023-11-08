Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Под Анапой впервые нашли краснокнижных пединуса, кривошпора и ленточницу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-anapoj-vpervye-nashli-krasnoknizhnyh-pedinusa-krivoshpora-i-lentochnitsu
Под Анапой впервые нашли краснокнижных пединуса, кривошпора и ленточницу
Фото t.me/mpr_kk

В границах природного парка «Анапская пересыпь» провели изучение насекомых, обитающих на особо охраняемой природной территории в урочище «Витязевская пересыпь».

Специалисты ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» на протяжении нескольких месяцев наблюдали за растениями, беспозвоночными, птицами, рептилиями, дневными и ночными хищными и фитофильными насекомыми.

Установили, что на территории урочища обитают 14 охраняемых представителей насекомых, 5 видов птиц и 2 вида рептилий. Впервые нашли популяции редких и малоизвестных обитателей — это пединус кавказский, кривошпор западный, шпорник бэтийский и ленточница желтобрюхая.

Специалисты продолжают изучать найденных насекомых, рептилий и птиц, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: какие животные обитают на особо охраняемых территориях Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях