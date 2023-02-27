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Почти на треть снизилось количество фальшивых купюр в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-na-tret-snizilos-kolichestvo-falshivyh-kupyur-v-krasnodarskom-krae
Почти на треть снизилось количество фальшивых купюр в Краснодарском крае
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Всего за 2022 год в банковской системе края выявили 1 тыс. 295 тыс. поддельных купюр — на 28% меньше, чем в 2021 году. Тогда выявили и передали правоохранительным органам 1 тыс. 807 тыс. банкнот.

Больше половины фальшивых купюр приходится на пятитысячные — 695 штук. Номиналом в 1 тыс. рублей подделали 181 штуку, 2 тыс. рублей — 394. Также за прошлый год выявили 57 поддельных иностранных купюр, из которых 54 — доллары США.

«Важно всегда быть внимательными при расчетах, проверять банкноты как минимум по трем защитным признакам: на просвет, под углом и на ощупь. И ни в коем случае не пытаться расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение. Чтобы удостовериться в подлинности, ее нужно сдать на экспертизу в подразделение любого банка, которое проводит операции с наличными деньгами», — отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов

Чтобы самостоятельно определить подлинность, можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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