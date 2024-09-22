Почти 8 тыс. мальков черноморского лосося выпустили в реку Мзымта в Сочи

Черноморский лосось или кумжа — уникальная рыба, занесенная в Красные книги Краснодарского края и России.

До 1955 года кумжа считалась промысловой, а затем ее количество резко сократилось. Выпуск мальков позволяет возродить популяцию лосося.

Мальков вырастили в рыбоводческом хозяйстве в поселке Монастырь — для этого создали специальное маточное стадо. В период нереста из него выбрали самых сильных самок и самцов, которые дают качественную икру для рыбы. Мальков выращивают в течение 5-6 месяцев, чтобы те достигли веса более 3 г, после чего выпускают в реку.

В этот раз в Мзымту выпустили 7 тыс. 806 мальков черноморского лосося.

Особенность вида — чувствительность к качеству воды: кумжа может обитать только в чистых водоемах, где содержится большое количество кислорода. Примерно до 18 месяцев мальки проживут в реке — за это время они окрепнут и обрастут чешуей, а после отправятся в море. Спустя два года лосось вернется в Мзымту на нерест, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Читайте также: Кубань стала неофициальной столицей черноморской барабульки.