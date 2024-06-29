Почти 600 машин стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в очереди со стороны Тамани находится 290 транспортных средств.

Время ожидания перед въездом на мост со стороны Тамани составляет около часа.

В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Водителям придется подождать около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка из автомобилей со стороны Тамани растянулась на 3,9 км.

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