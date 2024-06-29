Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 600 машин стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-600-mashin-stoyat-v-ocheredi-na-podezdah-k-krymskomu-mostu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Почти 600 машин стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту
Фото инфоцентр «Крымский мост»

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в очереди со стороны Тамани находится 290 транспортных средств.

Время ожидания перед въездом на мост со стороны Тамани составляет около часа.

В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Водителям придется подождать около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка из автомобилей со стороны Тамани растянулась на 3,9 км.

Читайте также: в Новороссийске действует ограничение движения грузовиков по дорогам города. Ездить по дорогам города запрещено с 10:00 до 22:00, если дневная температура воздуха выше +32 °С с 10:00 до 22:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях