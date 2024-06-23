Почти 6 тыс. гектаров сорняков и амброзии выкосили в Краснодаре

Из почти 6 тыс. га общей площади по муниципальному контракту подрядчик выкосил свыше 3,7 тыс. га.

Помимо этого, силами внутригородских и сельских округов от сорняков очистили 1,6 тыс. га. На территории городских кладбищ от карантинной растительности освободили 269 га.

Особое внимание уделяется борьбе с амброзией в местах массового пребывания людей, вблизи соцобъектов, на участках под строительство и землях сельхозназначения. Сообщить о местах произрастания амброзии можно по номеру 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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