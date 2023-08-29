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Почти 500 пожаров за лето произошло в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-500-pozharov-za-leto-proizoshlo-v-krasnodare
Почти 500 пожаров за лето произошло в Краснодаре
Фото t.me/mchs0101

Пожарные краевой столицы регулярно выезжают на тушение мусора, сухостоя и камыша. Всего с начала лета в Краснодаре произошло 487 пожаров.

За последнюю неделю возгорания происходят все чаще — местные жители стали сжигать сухую растительность на своих участках, забывая о том, что делать это категорически запрещено.

«Порой пожарные едут на новый вызов, даже не заезжая в часть. В ближайшее время не ожидается осадков. Сохраняется высокая пожароопасность 5 класса. По статистике основное количество пожаров происходит от возгорания сухой растительности и мусора на открытых территориях. Поэтому продолжает действовать запрет на посещение краснодарцами и гостями краевого центра лесных массивов, разведение костров, выжигание травы и стерни на полях, в лесных массивах», — сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Все предприятия, жители частного сектора и дачных массивов должны очистить от сухой травы и горючего мусора территории объектов, дач, дворов и гаражных кооперативов. Санкции для нарушителей в период действия особого противопожарного режима ужесточаются. Единый номер экстренных служб на случай происшествий — 112, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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