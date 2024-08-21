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Почти 400 человек заразились коронавирусом на прошедшей неделе на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-400-chelovek-zarazilis-koronavirusom-na-kubani-na-proshedshej-nedele
Почти 400 человек заразились коронавирусом на прошедшей неделе на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди заболевших COVID-19 в Краснодарском крае в период с 12 по 18 августа 207 женщин и 192 мужчины, в том числе 68 детей. Самому старшему пациенту 90 лет, а самому младшему — всего месяц.

Больше всего случаев заражения коронавирусом на прошедшей неделе зафиксировали в Краснодаре — 175, Сочи — 34 и Ейском районе — 16.

Всего за неделю госпитализировали 100 пациентов. Выздоровели 340 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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