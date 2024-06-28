Почти 400 автомобилей стоят на подъезде к Крымскому мосту в сторону Кубани

Днем 28 июня перед Крымским мостом наблюдаются большие пробки. В очереди к пунктам досмотра скопилось почти 400 автомобилей.

По данным на 15:00, в очереди со стороны Керчи находится 384 машины, время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед досмотровым пунктом нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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