Почти 300 экспозиций в честь спецоперации открыли в школах и детсадах Кубани

Мероприятия по увековечению памяти защитников отечества, погибших во времена войн, локальных конфликтов и проведения специальной военной операции проводят на постоянной основе.

Всего в образовательных организациях края открыли 286 музейных экспозиций в честь участников и событий спецоперации.

«В 2023 году провели мероприятия по увековечению 38 погибших участников специальной военной операции. Также имена бойцов присвоили 296 классам в 32 муниципальных образованиях, открыли 163 парты Героев. Установили 125 мемориальных досок и баннеров, посвященных погибшим в ходе СВО, в их честь высадили 169 именных деревьев. В настоящее время в школах края, казачьих кадетских корпусах, средних профессиональных организациях открыли 286 музейных экспозиций и уголков, посвященных событиям и участникам спецоперации», — отметил вице-губернатор Александр Власов.

Замглавы региона подчеркнул, что на территории 20 муниципальных образований в 2023 году восстановили 29 воинских захоронений. Из бюджета региона на это выделили около 70 млн рублей.

Кроме того, различным организациям присваивают имена погибших участников спецоперации. Например, в честь генерал-майора Андрея Суховецкого назвали Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения. В честь капитана Андрея Коломыцева, награжденного орденом Мужества, назвали школу № 46 Черноморского городского поселения Северского района.

Имя атамана районного казачьего общества, добровольца отряда «Кубань» Александра Кальницкого присвоили детскому саду поселка Кубанского Новопокровского района. Центр единоборств в Крымске носит имя Анатолия Стасюкевича, награжденного орденом Мужества посмертно.

Имена погибших участников СВО также присвоили 43 улицам — например, в Белореченске улицу Дальнюю переименовали в улицу имени Олега Бендуса.

Захоронения бойцов организуют с воинскими почестями, после чего за могилами ухаживают учащиеся образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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