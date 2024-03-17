Почти 250 тыс. блинов приготовили в Сочи на Масленицу

На курорте 17 марта прошел заключительный день масленичных гуляний. Праздник отметили в разных районах города.

В центре «Истоки» организовали традиционные масленичные забавы и конкурсы. Тематический концерт прошел в библиотеке на улице Чайковского, 4. В РДК «Центральный» представили концертную программу «Широкая Масленица».

«Масленица — традиционный русский праздник. Праздничные мероприятия по поручению проводились во всех внутригородских районах Сочи», — рассказала глава городского управления культуры Марианна Устинова.

Во время масленичных гуляний на курорте были и угощения блинами. Всего в честь Масленицы в городе приготовили около 248 тыс. блинов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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