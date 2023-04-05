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Почти 2 тыс. пальм обработают от вредителей до 10 апреля в Хостинском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-tys-palm-obrabotayut-ot-vreditelej-do-10-aprelya-v-hostinskom-rajone-sochi
Почти 2 тыс. пальм обработают от вредителей до 10 апреля в Хостинском районе Сочи
Фото t.me/mcusochi

В Сочи продолжаются работы по защите пальм от вредителей. На этой неделе специалисты обработали деревья на 13 улицах, в парках и скверах Адлерского и Хостинского районов.

В Адлерском районе работы выполнили на улицах. Ленина, Кирова, Интернациональной, Ромашек и Гоголя. В Хостинском районе — на проспекте Пушкина, на улицах Бытха, Учительской, Красных партизан, Ушинского, Ялтинской, Октября, Платановой. Кроме того, пальмы обработали в сквере Влюбленных, в парках имени Фрунзе и 50 лет Победы.

До 10 апреля на территории Хостинского района планируют обработать порядка 1 тыс. 820 пальм. Работы ведутся рано утром с соблюдением всех требований безопасности, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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