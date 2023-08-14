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Почти 2 тыс. автомобилей собрались в пробках перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-tys-avtomobilej-sobralis-v-probkah-pered-krymskim-mostom
Почти 2 тыс. автомобилей собрались в пробках перед Крымским мостом
Фото rosavtodor.ru

Серьезные заторы на трассах перед Крымским мостом собрались днем 14 августа.

По данным на 13:00, со стороны Кубани перед пунктом досмотра находятся 1 тыс. 127 автомобилей. Время ожидания составляет более 3 часов. Со стороны Керчи в очереди стоят около 700 машин. Время ожидания — более 2 часов. Это почти в два раза больше, чем в последние дни.

По данным сервиса «Яндекс Карты», со стороны Тамани пробка растянулась почти на 11 км. Со стороны Керчи — более чем на 7 км. В 9:00 движение по Крымскому мосту приостановили на час.

Читайте также: правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года. Соответствующее распоряжение 25 июля опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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