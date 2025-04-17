Почти 2 млн выплатит мэрия Новороссийска за нанесенный памятнику археологии вред

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу администрации Новороссийска на решение нижестоящих инстанций по делу о возмещении вреда, причиненного объекту археологического наследия «Поселение «Береговое».

Согласно материалам дела, в 2016 году власти города-героя начали разработку проекта по благоустройству набережной в Широкой Балке и обратились в Управление госохраны за заключением о возможности ведения хозяйственной деятельности в границах проектирования. Ведомство запросило документы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Однако не получило их и запретило проводить работы.

В 2020 году специалисты управления провели проверку и выявили, что, несмотря на запрет, на территории памятника выполнили благоустройство набережной. В частности участок поселения залили бетоном, установили лестничные пролеты и ограждения. В результате работ повредили культурный слой памятника на площади более 282 кв. м.

В марте 2024 года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск управления и обязал мэрию Новороссийска выплатить 1,9 млн рублей за повреждение объекта. В июне прошлого года администрация города обжаловала решение суда. Но Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу отклонил, утвердив решение суда первой инстанции. В декабре 2024-го иск управления утвердила кассация. Тогда власти Новороссийска обратились в Верховный суд РФ, однако тот не стал рассматривать жалобу, сообщает «Ъ-Новороссийск».

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