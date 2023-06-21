Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 2,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-4-tys-chelovek-postradali-ot-ukusov-kleshhej-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Почти 2,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года
Фото Erik Karits, pexels.com

В медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 2 тыс. 380 человек, из них более 900 — дети до 14 лет.

На Черноморском побережье при этом к специалистам обратились 563 человека, почти половина из которых дети.

«На зараженность исследовано 7 тыс. 510 экземпляров клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды, 16 % из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Будьте бдительны, выезжая на природу. Правильно одевайтесь и используйте репелленты», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

Читайте также: укусил клещ — что делать?

Статьи
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях