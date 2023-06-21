Почти 2,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

В медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 2 тыс. 380 человек, из них более 900 — дети до 14 лет.

На Черноморском побережье при этом к специалистам обратились 563 человека, почти половина из которых дети.

«На зараженность исследовано 7 тыс. 510 экземпляров клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды, 16 % из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Будьте бдительны, выезжая на природу. Правильно одевайтесь и используйте репелленты», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

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