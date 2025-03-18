Почти 166 млн направят на содержание бездомных дворняжек на Кубани в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году на отлов и содержание более 12 тыс. безнадзорных животных выделят 165,9 млн рублей. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Сумма, которая выделяется на одного животного, составит 13,5 тыс. рублей.

На Кубани работают 19 приютов для бездомных животных, в них единовременно могут находиться 4 тыс. 568 особей. Из общего числа приютов — два муниципальных. Один из них построили в Сочи, второй — в Краснодаре.

Как отметили в департаменте ветеринарии Краснодарского края, деятельность по обращению с безнадзорными животными ведут юрлица и индивидуальные предприниматели, которых привлекают власти муниципалитетов.

«В связи с этим отсутствие приютов для животных и специализированных организаций в Краснодарском крае не является препятствием для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, так как они могут привлекаться из других регионов», — цитирует ведомство «РБК Краснодар».

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