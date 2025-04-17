Почти 10 млрд рублей собрала система «Платон» с грузовиков на Кубани

С начала работы системы «Платон» с грузовиков, зарегистрированных на Кубани, собрано 9,9 млрд рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе «Платона».

В пресс-службе «Платона» сообщили, что, по данным на 31 марта, в системе зарегистрировано 74 тыс. 25 грузовиков из Краснодарского края. Данные о количестве российских и иностранных грузоперевозчиков, использующих систему «Платон» на Кубани, отсутствуют.

По состоянию на 15 марта текущего года в целом по стране в системе «Платон» зарегистрировано более 1,9 млн грузовиков. Большая часть, а именно 76%, принадлежат российским перевозчикам. Оставшиеся 24% приходятся на долю иностранных логистических компаний.

Общей сложности в российский дорожный фонд при помощи «Платона» собрали 323 млрд рублей. Было выдано 2,7 млн бортовых устройств и оформлено 34 млн маршрутных карт, пишет «Ъ».

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