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Почти 1,4 га парковой зоны благоустроят в Кавказском районе по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-1-4-ga-parkovoj-zony-blagoustroyat-v-kavkazskom-rajone-po-natsproektu
Почти 1,4 га парковой зоны благоустроят в Кавказском районе по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкция парка в центре Мирского сельского поселения стартовала в феврале. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, в порядок приведут почти 1,4 га общественной территории. Благоустройство парка разделили на несколько этапов.

«Предусмотрена замена покрытий и устройство новых пешеходных дорожек, обновление и расширение детской площадки. Сейчас уже завершают работы по демонтажу старого покрытия на улице Ленина и в переулке Памяти Героев, подсыпке грунта и вертикальной планировке поверхности», — сообщил вице-губернатор.

Особенностью проекта станет возведение сцены, которую можно будет использовать во время праздников и других культурно-массовых мероприятий. Также на местной спортплощадке появятся новое оборудование и малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование за благоустройство территорий на Кубани продлится до 30 апреля. Отдать свой голос можно на сайте или через портал «Госуслуги».

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