Почти 1,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

В медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 1 тыс. 272 человек, из них 538 — дети до 14 лет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года люди стали обращаться в больницы почти в 2 раза чаще. На Черноморском побережье к специалистам с укусами клещей обратились 315 человек, 144 из них дети. В детских лагерях и санаториях случаев укусов клещей не было.

Случаи укусов клещей зафиксировали во всех районах края, кроме Щербиновского и Отрадненского. На Кубани от клещей уже обработали более 1,7 тыс. га территорий.

Клещей можно сдать на исследования в 31 пункте на Кубани, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

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