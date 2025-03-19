Почему людям после долгого одиночества так сложно с кем-то сойтись?

Последнее расставание было настолько сложным, что человек принял решение отдохнуть от отношений, и вот идет второй, третий, пятый год, а он до сих пор один. Почему так происходит?

Причин может быть много, и не исключено, что это уже не одиночество, а наслаждение свободой — зачем что-то менять, если и так все прекрасно.

Привычка

Возьмем случайного несуществующего человека и назовем его, скажем, N. У N хорошо оплачиваемая работа, съемная квартира. Он редко готовит, чаще заказывает доставку или питается полуфабрикатами. По вечерам он смотрит футбол или играет в компьютер или приставку. Он не тратит всю зарплату, а откладывает 20% на собственное жилье/машину/мотоцикл/новый компьютер.

И тут в его жизни появляется девушка — M. Она против доставок, поэтому готовит сама, а еще заставляет готовить N. Она не любит футбол, а смотрит по телевизору любимый турецкий сериал, отказываясь уступать возлюбленному. Компьютерные игры она считает глупыми, поэтому заставляет N читать с ней книги или смотреть вышеупомянутый сериал. M считает, что откладывать деньги на покупку глупо, поэтому убеждает N взять кредит или ипотеку.

Такое бывает и в обратную сторону — живет себе девушка R, у нее прекрасная работа, она может за целый день выпить стакан кефира, съесть яблоко, помидор и пообедать в офисе, и будет ей замечательно. По вечерам R читает книги и раскладывает таро, а деньги она тратит на походы к косметологу, дорогую качественную уходовую косметику и мощный ноутбук, чтобы уйти работать на удаленку.

В ее жизнь с ноги влетает T, который заявляет, что ему нужно хорошо питаться, и для этого R должна каждый вечер готовить ему еду, таро это глупости, а на косметику столько денег тратить неразумно, лучше бы продуктов купила. И на удаленке ей работать не нужно, потому что «человек не может хорошо жить, не выходя из зоны комфорта».

Людям с привычным укладом часто не хочется заводить отношения именно по этой причине — они все могут сами и со всем справляются, сами планируют выходные и будущее, а посторонний человек только все сломает и не будет больше счастья. Выйти из этого состояния крайне сложно, а если выход будет болезненным, не исключено, что человек еще на большее время останется один.

А зачем?

Ну, допустим, вышеупомянутые N и R решили все же выйти из зоны комфорта и найти себе пары. А потом все же задались вопросом — а зачем? В любовь «до дрожи в коленках» и «бабочки в животе» они не верят.

Единственное, зачем им могут понадобиться отношения — это желание завести ребенка, но и для этого в современном мире муж или жена уже не обязательны. Вот и получается, что количество минусов превышает количество плюсов. И на вопрос «зачем» ответ только «а незачем».

Где найти пару

Взрослому человеку, который давно без отношений, чаще всего сложно даже познакомиться — специальные сайты доверия не вызывают, на улице не подойдешь, в общественных местах тоже лотерея та еще.

Более того, большинство нормальных людей, которые ориентированы на семью, уже давно женились, любят свои половинки и растят любимых детей. А вот к тем, кто к 35-40-50 годам до сих пор не обзавелся семьей или трижды развелся возникают вопросы (вдов и вдовцов этот пункт не касается).

«В тысячный раз рассказывать о себе»

Если уж пара все-таки нашлась, то приходит время делиться информацией. Сначала кажется интересным рассказать о себе смешную историю, которую кто-то еще не слышал. Но когда эту историю нужно рассказывать снова и снова, это начинает надоедать. И к сотому новому знакомому уже не хочется говорить, ни где родился, ни где учился. Да и чужие истории слушать уже как-то неинтересно.

Неуверенность или излишняя уверенность в себе

Если человек не уверен в себе, то длительное одиночество может только сильнее снизить самооценку. И потом такой человек будет сомневаться, что действительно кому-то важен/нужен/интересен, и вовсе отказывается от идеи отношений.

Некоторые могут бояться повторения прошлых болезненных событий из предыдущих отношений и того, что их ожидания не оправдаются, из-за чего желание заводить новые связи как бы автоматически блокируется.

А есть люди, уверенные в том, что они прекрасные и замечательные, у них стабильный (или не очень) доход, жилье и вот он столько был один, что не будет рассказывать про бывших, поэтому и пара ему нужна самая лучшая из всех возможных, которая согласится на все его привычки и условия, а другую он не примет. Так и остаются одни в поисках «той самой» или «того самого».

Необходимость компромиссов

«Я иногда сам с собой не могу договориться, а тут еще с чьим-то мнением считаться нужно». Да, при появлении отношений нужно учитывать то, что рядом есть не только мебель, которой этот выбор не принципиален. Все действия, которые касаются двоих, должны этим двоим подходить и их устраивать, не ущемлять их интересы и прочее. После долгого согласия только с собой сохранить гармонию будет сложно, а при невозможности согласия отношений не будет вовсе.

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