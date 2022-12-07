Почему болельщики ХК «Сочи» голосовали за Андрея Алтыбармакяна?

В Сочи Алтыбармакян быстро стал своим. На черноморское побережье уроженец Санкт-Петербурга перебрался в 2018 году из родного СКА.

В форме «леопардов» забросил дебютную шайбу в КХЛ. А по городу перемещался на «девятке», чтобы не привлекать к себе внимание горожан. Девушек — в том числе.

«Все думают, что сейчас сяду в какой-нибудь Mercedes, BMW. А ты подходишь и просто «Ладу» открываешь. Мне кажется, она посмотрит и скажет: «Что?» И сразу все понятно станет с ней», — сказал игрок ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян.

За пару сезонов Андрей стал лицом «леопардов». Хорошо играл, привлек на домашние матчи армянскую диаспору, которая стала болеть за своего. Был заметен и за пределами хоккейной коробки, вел блог. В 2020 году отправился за океан в «Чикаго Блек Хоукс» с мечтами о Кубке Стенли. Не сложилось. Закрепиться в команде НХЛ Алтыбармакян не смог. Вернулся в «Сочи», откуда как будто и не уезжал.

«Этот город для меня как родной. Я просто позитивный человек и люблю работать с болельщиками, потому что это наш шестой игрок», — поделился Андрей Алтыбармакян.

Любовь сочинских фанатов к нему по-прежнему сильна. Алтыбармакян — желанный гость на клубных неформальных мероприятиях. В 21 год Андрею дарили Кубок с чурчхелой. В 24 — он на дне рождения клуба первым отрезает праздничный кусок торта. На Черноморское побережье он вернулся с желанием провести лучший сезон. Время блеснуть и помочь «леопардам» еще есть.