Почему болельщики ХК «Сочи» голосовали за Андрея Алтыбармакяна?
В Сочи Алтыбармакян быстро стал своим. На черноморское побережье уроженец Санкт-Петербурга перебрался в 2018 году из родного СКА.
В форме «леопардов» забросил дебютную шайбу в КХЛ. А по городу перемещался на «девятке», чтобы не привлекать к себе внимание горожан. Девушек — в том числе.
«Все думают, что сейчас сяду в какой-нибудь Mercedes, BMW. А ты подходишь и просто «Ладу» открываешь. Мне кажется, она посмотрит и скажет: «Что?» И сразу все понятно станет с ней», — сказал игрок ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян.
За пару сезонов Андрей стал лицом «леопардов». Хорошо играл, привлек на домашние матчи армянскую диаспору, которая стала болеть за своего. Был заметен и за пределами хоккейной коробки, вел блог. В 2020 году отправился за океан в «Чикаго Блек Хоукс» с мечтами о Кубке Стенли. Не сложилось. Закрепиться в команде НХЛ Алтыбармакян не смог. Вернулся в «Сочи», откуда как будто и не уезжал.
«Этот город для меня как родной. Я просто позитивный человек и люблю работать с болельщиками, потому что это наш шестой игрок», — поделился Андрей Алтыбармакян.
Любовь сочинских фанатов к нему по-прежнему сильна. Алтыбармакян — желанный гость на клубных неформальных мероприятиях. В 21 год Андрею дарили Кубок с чурчхелой. В 24 — он на дне рождения клуба первым отрезает праздничный кусок торта. На Черноморское побережье он вернулся с желанием провести лучший сезон. Время блеснуть и помочь «леопардам» еще есть.
- Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
- Появилось видео с задержанным мужчиной, который открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области
- В России в 2023 году МРОТ увеличится до 16 тыс. 242 рублей
- В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин
- В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
- Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты